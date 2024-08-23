شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر عمرو المصرى ينعى والد الموزع وسام عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

نعى الشاعر عمرو المصرى وفاة والد الموزع وسام عبد المنعم وعلق قائلا على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "البقاء لله في وفاة والد صديقنا الموزع وسام عبد المنعم.. ربنا يرحم والده ويغفر له ويصبرهم جميعا يا رب".





وحل مؤخرا الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم ضيفًا على برنامج نص تون على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائه كشف عن أن شهادة ميلاده الفنية وقع عليها في بداية مشواره الموسيقى كل من النجوم تامر حسنى عام 2018 في أغنية "ناسينى ليه" والتى كانت بداية انطلاقه، ثم أغنية محمد رمضان "يا حبيبى" ثم عمرو دياب في أغنية "أنت الحظ" التي يعتبرها الفانوس السحرى بالنسبة له، ونقلته إلى مكان آخر في عالم الموسيقي.



وأضاف وسام عبد المنعم فى لقائه أنه لا يعترف بمن يقول إن الشللية هى التى تجمع بين الموسيقيين، لافتًا إلى أن الذى يجمعهم هو الكيميا والتفاهم والراحة النفسية بالإضافة إلى أن الأغنية تنادى صاحبها.

