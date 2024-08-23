شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يطلب التحقيق مع فتاة ادعت قرابته واشتبكت مع موظفى عين شمس التخصصي والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الفنان محمد فؤاد بيانا بعد ادعاء فتاة أنها ابنة شقيقته بعد الواقعة التي تعرض لها مع طبيب عين شمس، وقال فؤش إنه يناشد الجهات المعنية بسرعة القبض على الفتاة التي يتداول لها فيديو تنسب فيه صلتها وقرابتها بالفنان محمد فؤاد والتحقق من دوافعها بفعل ذلك.

وتداول مؤخرا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله سيدة، وهي تدعى أنها ابنة شقيقة الفنان محمد فؤاد، وتعدت لفظيا على العاملين في مكتب مدير مستشفى عين شمس التخصصي.



وزعمت الفتاة أنها من المشاهير ونجوم المجتمع، مستنكرة معاملة المستشفى للمشاهير ونجوم المجتمع حسب وصفها، قائلة: اللي حصل ده مش هيتكرر لا مع محمد فؤاد ولا غيره من الشخصيات العامة.

