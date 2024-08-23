“المزاج عناب”.. جديد بهاء سلطان قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان المصري بهاء سلطان لطرح أغنية جديدة بعنوان “المزاج عناب” يتعاون من خلالها مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وروجت “روتانا” للأغنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت الشركة مقطعًا قصيرًا من الفيديو كليب الخاص بالأغنية، مرفقاً بتعليق جاء فيه: ” ترقبوا أغنية المزاج عناب جديد النجم بهاء سلطان قريبا على أنغامي وسبوتيفاي أربيا، ويوتيوب، ويانجوبلاي”.

يذكر أن، آخر أعمال بهاء سلطان هي أغنية “أما اتكلم” التي تم إنتاجها أيضا من قبل شركة روتانا وتم طرحها على جميع المنصات الغنائية.