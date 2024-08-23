احتكر حق زوجته بإنجاب طفل.. أوزجان دينيز يتعرّض لهجوم عنيف وهي تصدر بيانًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثناء احتفال الممثّل التّركيّ، أوزجان دينيز، بعيد ميلاده مع زوجته سمر دادغار، سأله أحد المراسلين: “هل تريد أن تصبح أبًا مرّة أخرى؟”

قال أوزجان دينيز: ” لأكن صادقًا، عمري ٥٣ عامًا، لدي ابن واحد. حياتي ملكي، حياتي.. سمر وابني هما حياتي حقًّا. لا أعرف كم سنة أخرى سأعيش لأرافقهما ولا أريد أن أصبح كبيرًا في السن عندما يكون ابني صغيرًا”.

تصريح “دينيز” فسّره بعضهم على أنّه احتكار الممثّل الشّهير لحقّ زوجته سمر دادغار في أن تصبح أمًّا.

ولكن مع تزايد النّقاش حول الموضوع وتعرّض دينيز لانتقادات واسعة، ما دفع سمر دادغار إلى الإدلاء ببيان أكّدت خلاله أنّ قرارها هو عدم إنجاب الأطفال.

وقالت: “باعتباري امرأة مسلمة، قادمة من تلك الثّقافة في الأراضي الإيرانيّة، فإنّني أشعر بالخجل الشّديد من أنّ مثل هذا الموضوع الخاصّ يطرح كل يوم من قبل صحفيّ، فهذا موضوع خاصّ للغاية..أريدكم أن تحترموا هذا القرار وهو قراري، ولا أريد أن يوجّه هذا السؤال لي أبدًا بعد الآن”.

وتابعت: “إنّها حرية كبيرة لكلّ امرأة أن تكون قادرة على اتخاذ القرار بشأن جسدها. قد لا ترغب كل امرأة في إنجاب الأطفال”.

نذكر أنّ نجم مسلسل “عروس اسطنبول” الممثّل اوزجان دينيز (٥٣ عامًا) كان قد دخل القفص الذّهبيّ بزواجه من سمر دادكر (٣٣ عامًا) في يناير ٢٠٢٣ وذلك في احتفال هادئ وصغير نهاية الأسبوع الفائت.

نشير إلى أنّ أوزجان دينيز كان قد واجه العديد من المشاكل القضائيّة مع زوجته السّابقة الممثّلة الشّابّة فايزة أوكتان وتصدّرت أخبارهما مواقع التّواصل والعناوين خاصّة أنّ لديهما ولدًا يدعى “كوزاي”.