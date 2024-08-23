بالصور – شريهان بظهور جديد والجمهور يغازلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة شريهان جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لأحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت “شريهان” صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”، وظهرت وفي تضع وردة حمراء في فمها، لتنال إعجاب متابعيها.

وتفاعل رواد انستجرام مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: “انتيي وردة جميلة”، “شريهان الأيقونة والأسطورة والجمال والدلع والرقي”، “متألقه وجميلة كالعادة”، “انتي أحلى وردة”، “صورة جميلة لأسطورة جميل”، “أحلى نجمة جميلة من الداخل والخارج”.

يذكر أن آخر أعمال النجمة شريهان كانت بالعرض المسرحي “كوكو شانيل” عام 2021 وشاركها البطولة كلاً من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.