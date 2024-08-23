إسلام إبراهيم مع دنيا ماهر والمخرجة شيرين عادل من كواليس "تيتا زوزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل مسلسل "تيتا زوزو" الترويج للمسلسل استعدادًا لقرب عرضه خلال الفترة المقبلة بطولة الفنان الكبيرة إسعاد يونس.

ونشر الفنان إسلام إبراهيم أحد أبطال المسلسل صورة تجمعه بالفنانة دنيا ماهر والمخرج شيرين عادل من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "الناس العزاز اللذاذ، أستاذة شيرين عادل القمر اللي الشغل معاها ممتع وسلس ومريح ومبهج ودنيا ماهر القمر اللي بشكرها انها نورت عيلة تيتا زوزو".

تدور أحداث مسلسل "تيتا زوزو" في إطار درامي اجتماعي، حول قصة الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، ولديها ولدان وابنتان، حيث نتابع علاقتها بأحفادها، وتعاملها معهم ومع المشكلات التي يتعرضون لها، ويشارك ببطولة المسلسل مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمد، تأليف محمد عبد العزيز، إخراج شيرين عادل.

وكانت آخر مشاركات الفنان إسلام إبراهيم بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن إسلام إبراهيم يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "بيضة ذهب" بطولة الفنانة هنادي مهنا، إلى جانب مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة الفنان أحمد مالك والفنانة هدى المفتي.

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