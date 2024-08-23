"كشف مفاجأة".. محمد فؤاد يطالب الجهات المعنية بالقبض على فتاة المستشفى لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أصدر الفنان محمد فؤاد بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، طالب خلاله الجهات المعنية بالتدخل والقبض على الفتاة التي انتشر لها مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية بمستشفى عين شمس التخصصي وهي تدعي صلة قرابتها من الفنان محمد فؤاد وتحدثت بطريقة غير لائقة وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقال الفنان محمد فؤاد في البيان: "الفنان محمد فؤاد يناشد الجهات المعنية بسرعة القبض على تلك الفتاة التي يتداول لها فيديو تنسب فيه صلتها وقرابتها بالفنان محمد فؤاد والتحقق من دوافعها بفعل ذلك".

وأثار الفنان محمد فؤاد جدلًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما تم تداول مقطع فيديو له برفقة شقيقه بمستشفى عين شمس التخصصي نظرًا لإصابته بجلطة وتلقي العلاج، حيث ظهر فؤاد بالفيديو وهو يدخل في خلاف ووصل الأمر للاشتباك بالأيدي مع أحد الأطباء في المستشفى وتجري حاليا التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

يذكر أن محمد فؤاد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه الذين حرصوا على التواجد ودعمه.

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