"عريس بالغلط".. جوزيف عطية يتعرض لـ موقف محرج بأحد حفلات الزفاف.. تعرف على القصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان اللبناني جوزيف عطية وهو يحضر حفل زفاف أحد أصدقائه كأشبين للعريس وتعرض لموقف محرج.

وظهر جوزيف بالفيديو وهو بجانب صديقه العريس، وعندما قام القس بمباركة العريس خلط بين اسمه واسم جوزيف وكاد أن يعلنه عريسًا وسط ضحكات جوزيف والمتواجدين بحفل الزفاف، وشارك جوزيف عطية مقطع الفيديو عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" وعلق عليه ساخرًا: "جوزنا الأبونا بلا ما نعرف!، فال خير؟، فيديو من عرسي".