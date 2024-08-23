"كان الشعر كثيف".. تركي آل الشيخ ينشر صورة لـ عمرو أديب من فترة الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة للإعلامي عمرو أديب من فترة طفولته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكانت الصورة باللونين الأبيض والأسود وظهر خلالها عمرو أديب بملامح طفولية وعلق عليها تركي: "عمرو أديب من 55 سنة، كان الشعر كثيف".

على الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

ويذكر ان تركي آل الشيخ احتفل مؤخرًا بتحقيق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" إيرادات فاقت كل التوقعات متخطيًا حاجز الـ 21 مليون دولار خلال شهر من عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى نظرًا لكونه مشارك في العملية الإنتاجية للفيلم.

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