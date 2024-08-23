تعرف على رسالة تووليت لجمهوره قبل حفل مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجه المطرب المقنع تووليت رسالة لجمهوره استعدادًا لحفله الغنائي الأول ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة.

ونشر تووليت رسالته عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام" وقال: "متحمس جدًا أشوفكم النهاردة في الحفلة هتكون لحظة تاريخية ليا هحتفل معاكم بكل حاجة حصلت وهنغني سوا كل الأغاني اللي بتحبوها أصلا كفاية أني هكون في نفس الحفلة مع أقوى باند في الوطن العربي وده كان حلم ليا من وأنا صغير".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين عدد من الفئات المختلفة وجاءت كالتالي: "العادية 500 جنيه، فان بيت 900 جنيه، طاولة مكونة من 6 أشخاص بـ 60 ألف جنيه، وطاولة مكونة من 8 أشخاص بـ 80 ألف جنيه".

تشهد فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عرض عدد من المسرحيات في بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، وكشف مهرجان العلمين عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها ضمن الفعاليات هذا العام وهم مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

يذكر أن إدارة مهرجان العلمين أعلنت عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

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