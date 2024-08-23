بدء توافد الجمهور على حفل تووليت وكايروكي في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

بدأ توافد الجمهور على حفل فريق كايروكي والمغني تووليت والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين عبر خاصية الاستوري على "انستجرام"، مقطع فيديو أوضحت خلاله توافد كبير لمحبي فريق كايروكي من مختلف الأعمار، كما يستعدون لحفل المغني المقنع "تووليت" في حفله الغنائي الأول بالمهرجان.

وكشف موقع "تذكرتي" عن أسعار الحفل التي تتراوح بين عدد من الفئات المختلفة وجاءت كالتالي: "العادية 500 جنيه، فان بيت 900 جنيه، طاولة مكونة من 6 أشخاص بـ 60 ألف جنيه، وطاولة مكونة من 8 أشخاص بـ 80 ألف جنيه".

تشهد فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عرض عدد من المسرحيات في بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، وكشف مهرجان العلمين عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها ضمن الفعاليات هذا العام وهم مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

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