"سيدنا النبي قالي انتي ليه مش محجبة؟".. شادية عبد الحميد تتحدث عن رؤية ارتداء الحجاب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة شادية عبد الحميد ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم الإعلامية مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت شادية خلال حديثها عن السبب وراء ابتعادها عن الفن وقرار ارتداء الحجاب، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، إلى جانب أسرار وتفاصيل تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن السبب وراء ارتدائها الحجاب قالت: "شوفت رؤية فيها الشيخ الشعراوي لقيت نفسي قايمة منشرحة جدًا، وحاسة براحة نفسية، كان الشيخ الشعراوي وسيدنا النبي واتسألت انتي ليه مش محجبة؟، ولقيت نفسي بقول هحضر لبس الحجاب والسؤال ده كان من سيدنا النبي، لقيت نفسي مش قادرة وكنت وقتها بعمل مسرحية مع الله يرحمه فاروق نجيب ومسجلة أغاني المسرحية وفاضل على العرض 3، 4 أيام، كلمتهم في البروفة أنا مش جاية".

واستكملت: "ومجرد ما صحيت من النوم اخدت القرار ولبست الحجاب والرؤية هزتني ولم أتردد ولو لثانية، وقولت جالي شغل بالحجاب أهلا وسهلا مجاش بالسلامة وكان قرار صعب للي اتعود على الشغل والحركة بس هو توفيق ربنا وإرادته، وبصدق شديد انا مرتاحة جدًا للخطوة دي، وانهاردة أنا 21 سنة بالحجاب انا مرتاحة ومبسوطة".

يذكر أن الظهور الأخير للفنانة شادية عبد الحميد كان بمسلسل "لعبة نيوتن" بطولة الفنانة منى زكي وعرض بموسم دراما رمضان عام 2021.

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