شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يغنى مع كايروكى بحفلهم فى مهرجان العلمين الجديدة "مربوط بأستيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنى الجمهور مع فريق كايروكى، أغنية مربوط بأستيك على مسرح يو أرينا بحفلهم فى مهرجان العلمين الجديدة، وظل جميع الحضور يصفقون بشهد بعد انتهاء الأغنية.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.