"على البحر".. جانا دياب تروج لأغنيتها الجديدة "I'll Just Say It"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل جانا دياب ابنة النجم عمرو دياب، طرح أغانيها السينجل على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جانا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها على أحد الشواطئ وهي تروج لأغنيتها الجديدة "I'll Just Say It"، وعلقت: "إذا كنت تشعر بأن الحياة مرهقة، ولديك مشاعر الشك في النفس، وترغب في الصراخ والبكاء فاذهب إلى أغنيت سأقول ذلك فقط على كل المنصات".

وكشفت جانا دياب مؤخرًا عن أول أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Escape Plan"، ونشرت جانا مقطع فيديو عبر حسابها على نفس التطبيق أوضحت خلاله كواليس التصوير حيث ظهرت بعدد من الإطلالات المختلفة بعدد من شوارع وأحياء القاهرة.

وتعاقدت "جانا" خلال الفترة الماضية مع شركة "إنترسكوب" وهي شركة تسجيلات أمريكية أعلنت خلالها بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها عمرو دياب.

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