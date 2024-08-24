بالصور الإعلامي اللبناني نيشان في مسجد الشيخ زايد بالإمارات: "أجيب دعوة الداع إذا دعان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الإعلامي اللبناني نيشان عن زيارته مسجد الشيخ زايد في الإمارات وذلك عبر صور نشرها على حسابه الرسمي "إنستجرام".

وظهر نيشان بالصور وهو داخل المسجد وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية وعلق عليها: "فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، في مسجد الشيخ زايد في إمارة الفحيرة، تاني اكبر مسجد في الإمارات العربية المتحدة، الصورة في شهر مايو 2024".

وكشف الإعلامي نيشان حقيقة اعتناقه الدين الإسلامي خلال لقاء تلفزيوني على قناة "إم تي في" اللبنانية وقال: "سمعت كثيرًا أنني اعتنقت الإسلام حتى خالي كلمني من أمريكا، ولكن بالنسبة لي اعتنقت الإسلام أو لأ، هذه ليست المعضلة، لكن أنا مطلع جدًا على الإسلام والقران الكريم ولكني مسيحي أؤمن بسيدنا يسوع المسيح".

نيشان إعلامي لبناني تخرج من استوديو الفن سنة 1996، ومن منطقة مرعش، ووالدته اسمها "بيرجوهين" وهي سورية وأرمينية الأصل. ومنذ طفولته كان شغوفا بحب التعلم والمعرفة وهو من هواة المطالعة. ولديه شقيقين أخت أكبر "سالبي"، و"رافي" الأخ الأصغر.

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