حفل "كايروكي" و"تووليت" في مهرجان العلمين تحت شعار "كامل العدد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام الترويج لحفل فريق كايروكي المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة وسط حضور جماهيري ضخم من مختلف الأعمار، ويشاركهم الحفل المطرب المقنع تووليت.

وكشفت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام" عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل وعلقت: "زي كل سنة متحمسين لأجمد حفلات المهرجان، جمهور كايروكي العظيم حبينا نقولكم، ان كل تذاكر حفل كايروكي وتووليت في مهرجان العلمين الجديدة نفدت بالكامل، يلا نعيش المزيكا مع كايروكي على مسرح يو أرينا".

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين عدد من الفئات المختلفة وجاءت كالتالي: "العادية 500 جنيه، فان بيت 900 جنيه، طاولة مكونة من 6 أشخاص بـ 60 ألف جنيه، وطاولة مكونة من 8 أشخاص بـ 80 ألف جنيه".

وجه المطرب المقنع تووليت رسالة لجمهوره استعدادًا لحفله الغنائي الأول ضمن مهرجان العلمين ونشر رسالته على حسابه الرسمي "إنستجرام" وقال: " متحمس جدًا أشوفكم النهاردة في الحفلة هتكون لحظة تاريخية ليا هحتفل معاكم بكل حاجة حصلت وهنغني سوا كل الأغاني اللي بتحبوها أصلا كفاية أني هكون في نفس الحفلة مع أقوى باند في الوطن العربي وده كان حلم ليا من وأنا صغير".

تشهد فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم، إلى جانب عرض عدد من المسرحيات في بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة المصرية، وكشف مهرجان العلمين عدد من العروض المسرحية التي سيتم عرضها ضمن الفعاليات هذا العام وهم مسرحية "السندباد" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان أحلام" للمخرج أنس النيلي، ومسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

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