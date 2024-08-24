شادية عبد الحميد تكشف عن أجرها في "إمام الدعاة" و"إسماعيلية رايح جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة شادية عبد الحميد ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم الإعلامية مروة صبري ويعرض على قناة "ألفا اليوم".

وتطرقت شادية خلال حديثها عن السبب وراء ابتعادها عن الفن وقرار ارتداء الحجاب، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، إلى جانب أسرار وتفاصيل تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن أجور الفنانين قبل اعتزالها قالت: "أنا بطلت شغل في 2003 ومكانتش الأجور زي دلوقتي، ومسلسل الشيخ الشعراوي كان أجري فيه 12 ألف جنيه، وإسماعيلية رايح جاي 3 آلاف جنيه وأتخن حد فينا كان واخد 7 الاف جنيه، الوحيد اللي أخد 150 ألف جنيه كان محمد فؤاد، وحنان ترك برضه تقريبًا كانت واخده 7 آلاف جنيه، ومكملنهوش واتوقف عشان مكانش فيه فلوس".

يذكر أن الظهور الأخير للفنانة شادية عبد الحميد كان بمسلسل "لعبة نيوتن" بطولة الفنانة منى زكي وعرض بموسم دراما رمضان عام 2021.

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