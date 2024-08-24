"يغني بالقناع".. تووليت يشعل حفله الأول في مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أشعل المغني المقنع تووليت حفله الغنائي الأول ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الجمعة وسط حضور جماهيري كبير.

وفور صعوده على مسرح الحفل حرص على تحية المتواجدين وقدم باقة من أغاني ألبومه الجديد وبالأخص أغنية "حبيبي ليه" التي تصدرت محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

كما يشهد حفل الليلة مشاركة فريق كايروكي، وكشفت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين على "انستجرام" عن نفاد تذاكر الحفل تحت شعار "كامل العدد".

حرص تووليت على توجيه رسالة لجمهوره قبل ساعات من إقامة حفله الغنائي، ونشر رسالته على حسابه الرسمي "إنستجرام" وقال: "متحمس جدًا أشوفكم النهاردة في الحفلة هتكون لحظة تاريخية ليا هحتفل معاكم بكل حاجة حصلت وهنغني سوا كل الأغاني اللي بتحبوها أصلا كفاية أني هكون في نفس الحفلة مع أقوى باند في الوطن العربي وده كان حلم ليا من وأنا صغير".

يذكر أن إدارة مهرجان العلمين أعلنت عن تخصيص 60 % من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني، كما أعلنت أن معظم فعاليات المهرجان ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار، بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

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