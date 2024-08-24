نيكول سابا داخل حمام سباحة ومي عمر وسامي أمام طيارة .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيكول سابا

ظهرت الفنانة نيكول سابا، بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير على الحلوين.. مين فيكم بيحب البلبطة في المية زيي؟".

إنجي علاء

نشرت المؤلفة إنجي علاء، إطلالة مميزة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية فستان قصير.

ريهام أيمن

ظهرت الفنانة ريهام أيمن، وسط البحر بأحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

منة فضالي

الفنانة منة فضالي، نشرت مقطع فيديو لها مع كلبها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجمل حب وأحلى حب بجد الوفاء اللي بحق وحقيقي بدون أي مقابل.. بوتشي".

مايا دياب

ظهرت الفنانة مايا دياب، وهي تاكل "آيس كريم" بأحد الشوارع، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المزيد والمزيد من الآيس كريم".

جنات

نشرت المطربة جنات، أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها مرتدية "أيس كاب".

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور، بإطلالة أنيقة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، مرتدية فستان قصير.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه صورة تجمعه مع زوجته الفنانة مي عمر، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وظهرا خلالها أمام طائرة هليكوبتر، وذلك من إجازتهم الصيفية في إيطاليا.