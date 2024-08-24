نزال جوشوا ودوبوا "كامل العدد" على استاد ويمبلي برعاية "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن نفاد تذاكر النزال المرتقب بين الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا، والملاكم البريطاني دانيال دوبوا المقرر إقامته في ستاد ويمبلي في لندن يوم 21 سبتمبر المقبل برعاية "موسم الرياض".

وأعاد تركي نشر الخبر عبر خاصية الاستوري على حسابه "انستجرام"، ويواصل تركي الترويج لعدد من نزالات القتال المختلط وشهد "موسم الرياض" خلال الفترة الماضية العديد من نزالات الملاكمة كان آخرها نزال بين الملاكم الأمريكي تيرينس كروفورد، والملاكم الأوزبكستاني مادريموف الذي أقيم يوم 3 أغسطس في ملعب بنك كاليفورينا، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وانتهت بفوز كروفورد.

أشادت المجلة الألمانية "بوكس سبورت" بالمستشار تركي آل الشيخ، والتطور الكبير الذي تشهده المملكة وسط العديد من الفعاليات ضمن "موسم الرياض" منها الفنية والثقافية وحتى الرياضية وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

ونشرت المجلة مقالة أشادت خلالها بما يقدمه المستشار تركي آل الشيخ في المملكة وبالأخص في القسم الخاص بالفنون القتالية، وإقامة المئات من النزالات التي تجمع بين عدد من أبرز وألمع نجوم الملاكمة حول العالم وتحظى باهتمام عالمي.

وبدأت المقالة بوصف تركي بـ "سيد الدمى" أو "ساحب الخيط" وكونه أقوى رجل في الملاكمة بالشرق الأوسط، ونجح في جعل بلاده قبلة للمشاجرة في أقل من 5 سنوات بأموال طائلة ولكن بمهارة أيضًا.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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