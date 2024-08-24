شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد: كايروكى كبير بالجمهور وقدمنا أكبر حفل فى مهرجان العلمين للعام الثانى والان مع تفاصيل الخبر

وجه النجم أمير عيد، الشكر لكل الجمهور الذى حرص على حضور حفل كايروكى المقام حاليا فى مهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أريناو، وقال أمير: "هنقدم ليكم حفلة للتاريخ مبسوطين بالطاقة اللى بتدوهالنا وبتفكرونا لما كنا بند صغير لسه بنبدأ.. إحنا كبار بيكم والسنة دى أكبر حفلة فى مهرجان العلمين والسنة اللى فاتت كانت أكبر حفلة".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



الجمهور يتفاعل مع أغانى كايروكى خلال حفل العلمين



الجمهور يتفاعل مع أغانى كايروكى خلال حفل مهرجان مدينة العلمين الجديدة



المطرب أمير عيد



أمير عيد



تفاعل الجمهور



جانب من حفل فريق كايروكى خلال مهرجان العلمين



جانب من حفل فريق كايروكى



جانب من حفل كايروكى



جمهور كايروكى فى حفل العلمين الجديدة



حضور جماهيرى كبير على حفل كايروكى



حفل فريق كايروكى فى مهرجان العلمين



حفل فريق كايروكى



حفل كايروكى بمدينة العلمين الجديدة



حفل كايروكى خلال مهرجان العلمين الجديدة



حفل كايروكى فى مهرجان العلمين



حفل كايروكى



فريق كايروكى خلال الحفل بمدينة العلمين



كايروكى