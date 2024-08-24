شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يستعيد ذكريات أغانى التسعينات فى حفل مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم هاني شاكر حفلا غنائيا على هامش فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معه جمهوره، ورفع شعاركامل العدد، ومن ضمن الأغانى "لسه بتسألي ونسيانك صعب ولو بتحب ومش بعتب عليك ومعاك وعيشها من قلبك ويا ريتك معايا".

وحرص النجم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء تقديم أغاني للعندليب عبد الحليم حافظ، منها "موعود وابتدى المشوار"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم النجم هاني شاكر أغنية دعوة فرح لأول مرة على مسرح محكى القلعة للموسيقى والغناء وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم النجم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء عددا من أغانيه الذي تفاعل معها جمهور القلعة، منها: بحبك أنا و ح نعيش ومعاك ويا ريتني وإيه ياللي بحبك.

وتفاعل جمهور مهرجان القلعة مع أغاني النجم هاني شاكر مرددين هتافات "بنحبك يا هاني".

وبدأ النجم هاني شاكر حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، بأغنية بحبك يا غالي وسط تفاعل كبير من الجمهور، والحفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

وأعرب النجم هاني شاكر عن سعادته بحفل مهرجان القلعة والجمهور الكبير الذي يستقبله من عام إلى عام، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": يا رب أقدم لجمهورى اليوم كل الأغاني اللي بيحبوها من القديم والجديد".

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 32 جمع كل من: الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الفنانة كارمن سليمان وفرقتها، فرقة الموسيقى العربية بالاشتراك مع مركز تنمية المواهب، ليلة موسيقى عربية (أغاني وردة) قيادة: علاء عبد السلام، فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته، فريق جلاس أونيون، الفنان هشام عباس وفرقته، الصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة أحمد فرج، ليلة صوفية مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم) بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغنى قيادة مصطفى حلمى.

كما ضمت فعاليات مسرح المحكى الفنان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون، تسهم فى تعزيز الحركة الثقافية والفنية المصرية، وتستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.