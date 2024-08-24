شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يغنى ألبوم روكسى خلال حفل كايروكى فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غنى النجم أمير عيد، خلال حفل كايروكى المقام حاليا فى مهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أرينا أغانى ألبومه الجديد روكسى، وتم عرض على الشاشة الفيديو كليب.

والألبوم قد طرحه خلال الأيام الماضية، وهو مينى ألبوم ضم 5 أغان، تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.

وكان الفصل الثانى مقسوم الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة، وطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، فى فترة الخمسينيات والفصل الثالث والأخير بعنوان الدنيا هس وشاركته فى الأغنية سارة مول البلاد، وكانت بداية الفصل الثالث مشهد تمثيلى لأميرعيد مع ندى أبادر.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



جانب من حفل فريق كايروكى



جانب من حفل كايروكى



جمهور كايروكى فى حفل العلمين الجديدة



حضور جماهيرى كبير على الحفل



حضور جماهيرى كبير على حفل كايروكى



حفل فريق كايروكى فى مهرجان العلمين



حفل فريق كايروكى



حفل كايروكى بمدينة العلمين الجديدة



حفل كايروكى خلال مهرجان العلمين الجديدة



حفل كايروكى فى مهرجان العلمين



حفل كايروكى



فريق كايروكى خلال الحفل بمدينة العلمين



كايروكى