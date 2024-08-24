شكرا لقرائتكم خبر عن خالد على شقيق ويجز يدخل عالم الغناء بمينى ألبوم بعنوان "باسبور" والان مع تفاصيل الخبر

أطلق مطرب الراب الشاب خالد علي شقيق الرابر الشهير ويجز، ميني ألبوم جديد عبر قناته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم باسبور.

الألبوم الجديد مكون من 4 أغنيات مختلفة الأفكار والألوان الغنائية وهي "مراسي وقلبي فاضي وعايز أعجبها وتراي مور" والألبوم توزيع رقمي لفيرال ويف ويعد الألبوم هو أول إصدار رسمي له على قناة اليوتيوب.

يأتي الألبوم الجديد لخالد علي بعد النجاح الذي حققه قبل أسابيع بأغنية "أفريقيا المحسومة" بمشاركة الفنان هشام جمال ومسلم.



خالد علي شقيق ويجز



خالد علي شقيق ويجز



ألبوم بعنوان باسبور



خالد علي شقيق ويجز



ألبوم بعنوان باسبور



ألبوم بعنوان باسبور



ميني ألبوم بعنوان باسبور



خالد علي شقيق ويجز