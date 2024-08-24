شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد يرتدى الكوفية الفلسطينية أثناء غناء تلك قضية بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدى النجم أمير عيد، خلال حفل كايروكى المقام حاليا فى مهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أرينا، الكوفية الفلسطينية أثناء غناء تلك قضية داعما لفلسطين، ورفع كل جمهور بأيديهم علامات النصر، كما رفع كثير من الجماهير الوشاح الفلسطينى.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.