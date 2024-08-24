شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسى وشعبى.. فريق كايروكى يُرضى كل الأذواق فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

غنى النجم أمير عيد، خلال حفل كايروكى المقام حاليا فى مهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أرينا العديد من أغانيه التى أشعلت حماس الجمهور، منها الشعبى مثل: الكيف وغريب فى بلاد غريبة، وأيضا الرومانسى، مثل نفسى أحبك، لتُرضي الفرقة كل الأذواق.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية، منها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



جانب من حفل فريق كايروكى



جانب من حفل كايروكى



جمهور كايروكى فى حفل العلمين الجديدة



حضور جماهيرى كبير على الحفل



حضور جماهيرى كبير على حفل كايروكى



حفل فريق كايروكى فى مهرجان العلمين



حفل فريق كايروكى



حفل كايروكى بمدينة العلمين الجديدة



حفل كايروكى خلال مهرجان العلمين الجديدة



حفل كايروكى فى مهرجان العلمين



حفل كايروكى



فريق كايروكى خلال الحفل بمدينة العلمين



كايروكى