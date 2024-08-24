شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كايروكى بحفل مهرجان العلمين: المفروض خلصنا بس هنغنى تانى والان مع تفاصيل الخبر

حرص فريق كايروكى، أن يمد حفلهم المقام حاليا فى مهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أرينا عن الوقت المحدد بسبب حماس الجمهور الشديد و تفاعلهم الكبير، وقال أمير عيد:" احنا مفروض خلصنا بس هنغنى تانى"، ليدخل الجمهور فى حالة سعادة كبيرة للاستماع أكثر إلى فريقهم المفضل.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



حضور جماهيرى كبير على حفل كايروكى



حفل فريق كايروكى فى مهرجان العلمين



حفل فريق كايروكى



حفل كايروكى بمدينة العلمين الجديدة



حفل كايروكى خلال مهرجان العلمين الجديدة



حفل كايروكى فى مهرجان العلمين



حفل كايروكى



فريق كايروكى خلال الحفل بمدينة العلمين



كايروكى