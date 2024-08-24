شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يوقفون حفلهم فى مهرجان العلمين الجديدة للبحث عن طفلة تائهة والان مع تفاصيل الخبر

حرص فريق كايروكى، أن يوقف الحفل المقام حاليا فى مهرجان العلمين الجديدة على مسرح يو أرينا دقيقة حتى يبحثون عن طفلة تائهة حرصا منهم على سلامة الجمهور، وقال أحد أعضاء الباند آدم الألفى يجماعة فى طفلة تائهة اسمها "فرح" وبعد ما تم العثور عليها صفق الجمهور بشده.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



الجمهور يتفاعل مع أغانى كايروكى خلال حفل العلمين



الجمهور يتفاعل مع أغانى كايروكى خلال حفل مهرجان مدينة العلمين الجديدة



جمهور كايروكى فى حفل العلمين الجديدة



حضور جماهيرى كبير على الحفل



حضور جماهيرى كبير على حفل كايروكى



حفل كايروكى خلال مهرجان العلمين الجديدة



حفل كايروكى فى مهرجان العلمين



حفل كايروكى



كايروكى