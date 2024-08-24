شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى: مهرجان العلمين الجديدة يمنح كل شريحة عمرية ما يناسبها والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد علي الكشوطي، خلال مداخلة مع قناة extra news، إن مهرجان العلمين الجديدة يمنح كل شريحة عمرية ما يناسبها من فعاليات متميزة، سواء الرياضية أو المسرحية والغنائية وغيرها.

وأضاف الناقد علي الكشوطي رئيس قسم الفن، إن المهرجان منذ بدايته وهو محافظ على التنوع بشكل كبير، لإرضاء جميع الفئات والأعمار.

وأوضح أن الويك إند في المهرجان يشهد قيمة معينة، فمثلا الأسبوع الماضي كانت هناك حفلات حمزة نمرة وسعاد ماسي ومسار إجباري، معقبا: "كل واحد عنده مشروع غنائي مسجل باسمه".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.