شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مبهر لحفل كايروكى فى مهرجان العلمين الجديدة بالألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق كايروكى، حفلهم فى مهرجان العلمين الجديدة، بأغنية غمض عينك، ثم أطلقت الألعاب النارية وأضاءت سماء العلمين، وسط انبهار الجمهور بختام الحفل والتصفيق الحار للباند.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



الجمهور يتفاعل مع أغانى كايروكى خلال حفل العلمين



الجمهور يتفاعل مع أغانى كايروكى خلال حفل مهرجان مدينة العلمين الجديدة



المطرب أمير عيد



أمير عيد



تفاعل الجمهور



جانب من حفل فريق كايروكى خلال مهرجان العلمين



جانب من حفل فريق كايروكى



جانب من حفل كايروكى



جمهور كايروكى فى حفل العلمين الجديدة



حضور جماهيرى كبير على الحفل



حضور جماهيرى كبير على حفل كايروكى



حفل كايروكى خلال مهرجان العلمين الجديدة