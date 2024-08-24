شيرين عبد الوهاب عن تصالحها مع "روتانا": "آسفة ضاع من عمري كتير أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أجرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب والذي يعرض على قناة "Mbc مصر".

تطرقت شيرين، خلال حديثها، عن النجاح الكبير لأغاني ألبومها الجديد، وتصدرها محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وعن فرصة تصالحها مع شركة "روتانا" لإنهاء خلافاتهما. كما كشفت عن العديد من التفاصيل الخاصة بمشاريعها الغنائية خلال الفترة المقبلة.

وعن تصالحها مع شركة "روتانا"، قالت: "أسفة، أنا ضاع من عمري كتير أوي، والنجاح اللي أنا شايفاه دلوقتي الفضل للناس الجمهور اللي هم توجوني فوق دماغهم، النجاح ده الناس هي اللي عملته والشعراء والملحنين والموزعين والناس اللي في الشارع، الناس اللي بتحبني".

واستكملت: "الناس دي هم اللي بهديهم أغانيا اللي في الظروف الكتير أوي دي أنا بهديهم الأغاني دي ببلاش عشان هم يستاهلوا أكتر من كده، وكتير منهم نادوا فين شيرين؟ واخر مؤتمر صحفي لو تلاحظ أنا قولت فيه أيه، روتانا معاها الأغاني بس هي مش عايزة تنزلها، يا فندم كلامي واضح جدًا في مؤامرة أني أقعد في البيت، وأنا مش بكبر الموضوع".