شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون تحيى حفلاً غنائياً في المغرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة العراقية شذى حسون، اليوم السبت، حفلاً غنائياً في مدينة تطوان بدولة المغرب، حيث تقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.

تُواصل النجمة العراقية شذى حسون طرح أغنيات ميني ألبومها الجديد الذي تُقدم خلاله اللهجة المصرية، وصدرت أحدث أغاني الألبوم بعنوان "الليلة" على يوتيوب.

جاءت أغنية "الليلة" بقالب غنائي إيقاعي سريع وبأجواء من الفرح والسعادة، إذ تُعتبر من الأعمال الغنائية التي تتحدث عن فرحة العروس والعريس وتتويج الحب بأجمل ليلة.

صُورت شذى حسون أغنية "الليلة" على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة المصرية بتول عرفة، وعكس الكليب أجواء الأغنية وطاقتها الإيجابية، والأغنية من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع .

وطرحت شذى حسون من الميني ألبوم الجديد أغنيتي "بنادي عليك" و "بيك تحلى"، وحققتا حوالي 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، ومن المُقرر طرح رابع أغنيات الميني ألبوم بعنوان "قلبي اختار" خلال المرحلة القادمة.