شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح الفلسطيني يشارك فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي بعرض "معتقلة" والان مع تفاصيل الخبر

تشارك دولة فلسطين والمسرح الفلسطيني في الدورة الواحدة والثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران بعرض " معتقلة " من إنتاج مسرح رسائل ضمن منحة "مساحات" المقدمة من مؤسسة عبد المحسن القطان، ومدة العرض 37 دقيقة .

يتكون فريق عمل العرض الفلسطيني " معتقلة " من معتصم أبو حسن (مخرج و مؤدي) شذى ياسين (سناريو و مؤدية) مؤمن السعدي (مصمم و منفذ الإضاءة) محمود أبو عيطة ( صانع و منفذ الموسيقى) خليل البطران (ديكور و سينوغرافيا ) نبيل الراعي ( دراماتورج) عدنان البوبلي (المنتج).

عرض "مُعتقلة" هو عمل أدائي تجريبي يدمج بين النصوص المسرحية و المسرح الراقص، ويتناول العمل قصة المعاناة الحقيقية للأسيرة الفلسطينية داخل زنازين الاعتقال ! ونقصد هنا المعاناة المُجرّدة من البطولة المفعمة بالرواية التقليدية المُعتاد تداولها ؛ يأخذنا العرض في رحلة شديدة من الألم والقهر.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يشارك في دورته الـ 31 ( 26 ) عرضا مسرحيا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية، وتقدم إلى لجان مشاهدة العروض المصرية والعربية والأجنبية ما يقرب من 460 عرضا مسرحيا، تم اختيار 26 عرضا للمشاركة في المسابقة الرسمية، حيث يشارك من مصر 3 عروض مسرحية، هم: "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، و إخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني.



