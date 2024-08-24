شكرا لقرائتكم خبر عن هيبتا و4 أفلام أخرى منتظرة قريبا.. عودة الأفلام الرومانسية إلى السينما والان مع تفاصيل الخبر

انطلق تصوير الجزء الثاني من فيلم "هيبتا" والتي يحمل إسم "هيبتا – المناظرة الأخيرة" الذى يعود بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول، ليستكمل الفيلم التواجد القوى للفيلم الرومانسى في السينما المصرية خلال الوقت الحالي، الذي شهد تقديم أكثر من فيلم رومانسي للعرض قريباً.

فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة تدور أحداثه في إطار دراما رومانسي، وهو من تأليف من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى أسماء اخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وتضم قائمة الأفلام الرومانسية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، فيلم "الهوى سلطان" الذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر ويجرى صناعه تحديد موعد عرضه، والفيلم بطولة منة شلبى، أحمد داود أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي عن العلاقات والحب بين الأصدقاء.

"بضع ساعات فى يوم ما" من الأفلام الرومانسية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصويره منذ عامين ومازال لم يتم تحديد موعد عرضه، والفيلم المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وتشهد الأحداث مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

كما تستقبل دور العرض خلال الفترة المقبلة، فيلم عاشق" الذى تم الانتهاء من تصويره العام قبل الماضى وتأجل عرضه طوال الفترة الماضية، والفيلم بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي لايت.

كذلك فيلم "حدوتة الأيام الباقية" التى انتهى تصويره العام الماضي ويجرى تحديد موعد عرضه فى السينمات، هو من الأفلام الرومانسية المنتظرة، من بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل.