شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل مسابقة "الكاتب المصري" وجائزة الراحل محمد أبو العلا السلاموني والان مع تفاصيل الخبر

جائزة جديدة تضاف لجوائز التأليف المسرحي، بحثا عن نصوص جديدة وكتاب جدد للساحة المسرحية تطلقها الإدارة العامة للمسرح بـ الهيئة العامة لقصورالثقافة وتخصصها للدراما المسرحية ممثلة في فرعين هما : التأليف / الإعداد عن أصل غير مسرحي.

مسابقة ( الكاتب المصري )، وجائزة الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني ، سوف تنشر نصوصها الفائزة في إصدار خاص من كتاب ( دليل النصوص – مسرحيات مصرية ) الذي تصدره الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة حتي تتاح للمخرجين المتعاملين مع الهيئة لقرائتها وتقديمها، ويتم التعاقد مع أصحاب النصوص الفائزة حال تقديمها علي خشبة المسرح ، وللهيئة أولوية التعاقد علي النصوص الفائزة مدة خمس سنوات عن أي جهة أخري.



وأوضح الكاتب والمخرج شاذلي فرح شروط التسابق قائلا : لابد أن يكون المتسابق مصري الجنسي، وأن لا يكون النص قد سبق له الحصول علي جائزة داخل مصر أو خارجها، وأن لا يكون النص قد سبق انتاجه بأي شكل من الأشكال وان لا يكون قد سبق للكاتب التعاقد عليه مع اي جهة بأي حال من الأحوال، ولا يحق للكاتب الاشتراك بأكثر من نص في الفرع الواحد من أفرع المسابقة لكن يحق له الاشتراك في الفرعين بواقع نص واحد لكل منهما، وتنتهي مهلة التقديم ٢٠ سبتمبر في تمام العاشرة مساءا.