شكرا لقرائتكم خبر عن "الإبداع العربي" يختار جوهر والشاعر وجاسمين زكي لتحكيم مسابقة "البودكاست" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان "الابداع العربي" برئاسة الكاتب الصحفي أيمن الحكيم عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "البودكاست" التي ينظمها خلال دورته الأولى ، وضمت اللجنة عددًا من كبار الإعلاميين وخبراء الإعلام في مصر والعالم العربي، يتقدمهم الإعلامي جمال الشاعر مؤسس قناة النيل الثقافية ورئيس الفضائية المصرية ومدير معهد الإذاعة والتلفزيون السابق ، والمذيعة والإعلامية جاسمين طه زكي.



ايناس جوهر والشاعر والحكيم وجاسمين

ويحكم في تلك المسابقة أيضا خبير الإعلام السعودي د. عبدالله بانخر الأستاذ بكلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز، ود. أشرف جلال حسن الأستاذ بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة قناة السويس، وترأس اللجنة الإذاعية القديرة إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق .

المهرجان الذي يقام برعاية وزارة الشباب والرياضة والمقرر انعقاده في النصف الثاني من ديسمبر المقبل يتضمن ثلاث مسابقات رئيسية في السينما (واحدة للأفلام الطويلة وأخرى للأفلام القصيرة)، والغناء، والبودكاست، بالاضافة إلى مسابقة خاصة لذوي الهمم في العالم العربي في العزف والرسم . وستعلن ادارة المهرجان خلال إيام عن موقعها الرسمي وبدء قبول أعمال المتسابقين من العالم العربي في كل الفروع واشتراطاتها.