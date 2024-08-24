شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يلتقي جمهوره بساقية الصاوى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم علي الحجار يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 أغسطس، حفلا غنائيا كبيرا بساقية الصاوى بالزمالك، ويقدم الحجار خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته التى يعشقها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والأغانى الرومانسية أيضًا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى"، و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك".



علي الحجار

يذكر أن مكتبة الإسكندرية شهدت مساء أمس حفلاً غنائيًا للفنان الكبير علي الحجار، وذلك على خشبة المسرح الكبير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين.

قدم الحجار خلال الحفل عددًا من أغانيه المميزة، أبرزها: الشهد والدموع، علي قد ما حبينا، العروسة، مسألة مبدأ 2، روحي فيكي، في قلب الليل، يا موجة يا زرقة، جوة حضني، مغرم صبايا، أنا كنت عيدك، أنت المدد، متمنعوش الصادقين، ريشة، الليل وآخره، الزين والزينة، متصدقيش، رمي رمشه، زي الهوي، إسكندراني، تيجيش نعيش، عارفة، الحلواني، وغيرها من الأغاني، وذلك وسط حضور جماهيري مكتمل العدد.