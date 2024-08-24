شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد لا تنسى من حفل كايروكي أمس بالدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حفل كايروكي أمس بصورة كبيرة بعدما امتاز بحضور جماهيري كبير ممن حرصوا على حضور الحفل والاستمتاع بأغاني فريق كايروكي، الذى يتميز بها ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وخلال السطور التالية نسلط الضوء على مشاهد لا تنسى من الحفل ونالت إعجاب الجمهور.

غنى النجم أمير عيد، خلال حفل كايروكى أغانى ألبومه الجديد روكسى، كما تم عرض الفيديو كليب على الشاشة المتواجدة بالمسرح والتي منحت المتواجدين فرصة لرؤية الكليب بصورة لن يراها أحد بشكل مماثل خاصة مع التقنيات المتميزة الذى يمتاز بها المسرح.

حرص أمير عيد على غناء تلك القضية وارتداء الكوفيه الفلسطينية مما أشعل حماس الجمهور المتواجد بالحفل، في لافتة للشعب الفلسطيني الصامد.

أيضًا خلال الحفل الذى شهد تواجد المطرب الصاعد تووليت قدم أغنية جديدة لم يطرحها من قبل اسمها "لعبالى فى دماغى".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.