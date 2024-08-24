شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله عن اكتشاف عبلة كامل ومحمد رمضان وباسم وعصام عمر: فنانون كبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق المخرج يسرى نصر الله إلى أهم الأسماء الفنية التي تتألق حاليًا على الساحة وكان شاهدًا على بدايتها الفنية، مثل محمد رمضان في احكي يا شهرزاد بالإضافة إلى محمد هنيدي، وعبلة كامل التي اكتشفها ورشحها للمشاركة بفيلم وداعًا بونابرت مع المخرج يوسف شاهين، وباسم سمرة إلى عصام عمر الذى يتألق حاليًا على الساحة.

ورد يسرى نصر الله على تساؤل حول هل كان يتوقع لهم أن يصلوا لما وصلوا له، مضيفًا: "بالتأكيد وليست تلك الأسماء فحسب، وإنما كل من أتعامل معه أراه بهذا الشكل، وأتعامل معه أنه فنان كبير وإن كان أول مشهد له أمام الكاميرا وقتها".

واسترجع المخرج يسري نصر الله ذكرياته أثناء الدراسة من الطفولة حتى دخوله معهد السينما ثم قراره بتركه رغم حلمه في الالتحاق به من قبل قائلاً أثناء ندوة تكريمه بمقر الخليج 365: "من صغري كنت طالب في مدرسة ألماني كنت بحس إن الجو اللى فيها خانق زي معسكرات الجيتو، ولما كبرت ودخلت معهد السينما وفرحت في البداية جدًا، قررت بعدها تركه لأني لاقيت نفس الجو اللى كان موجود في المدرسة هو بالظبط في المعهد، وبالتالي ما حبتش أكمل اما حسيت إنى مخنوق".

وكان الخليج 365 احتفى بالمخرج الكبير يسري نصر الله خلال ندوة بمقر المؤسسة تطرق فيها إلى حكايات أبرز أعماله الفنية وكواليسها في مسيرة طويلة حصد عنها جوائز عديدة، ووضع بصمته على إبداعات مميزة بتاريخ السينما المصرية والعربية.