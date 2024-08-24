بعد مكالمتها مع عمرو أديب.. ياسر قنطوش يتنحى عن قضايا شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش في بيان صحفي أصدره في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 24 أغسطس، عن تنحيه عن قضايا الفنانة شيرين عبدالوهاب، وتنحيه أيضا عن كونه محاميها الخاص.

جاء بيان قنطوش بعد مداخلة أجرتها المطربة شيرين عبدالوهاب، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر مساء أمس الجمعة 23 أغسطس، وقالت خلالها إن حتى محاميها لم يتحدث بشكل واضح عن حقها، كما أشارت إلى عدم معرفتها بسبب خسارتها قضيتها مع "روتانا" والتي تسبب في دفعها مبلغ مالي كبير كتعويض وشرط جزائي للشركة.

وقال قنطوش في البيان: لم أخسر قضية دافعت فيها عن الفنانة شيرين عبدالوهاب منذ عملي معها قبل سنوات، وما تم ذكره في مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب كانت تقصد به أحد المحاميين الذي كان مسؤولا من قبلي عن قضاياها مع شركة روتانا.

وأشار قنطوش في بيانه إلى أن الإعلامي عمرو أديب اقتطع جزءا كبيرا من لقائه معه عبر برنامج الحكاية واكتفى بعرض دقائق قليلة لم توضح موقف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا.

وأكد المستشار ياسر قنطوش أنه من المقرر أن يقيم مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل يكشف خلاله العديد من المفاجآت وتفاصيل عدم عمله مرة أخرى مع الفنانة شيرين عبدالوهاب.

جدير بالذكر أن الخلاف بين "روتانا" وشيرين عبدالوهاب مازال قائما وانتقل إلى ساحات القضاء، وكان شيرين طرحت مؤخرًا عددا من الأغاني التي حققت نجاحا وتفاعلا كبيرا من الجمهور، بينها "اللي يقابل حبيبي"، "بتمنى أنساك"، وقامت الشركة بحذفها.