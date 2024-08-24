بالفيديو| أحدث ظهور لـ"الكينج" محمد منير.. وطبيبه يطمئن الجمهور على حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الدكتور نور الدين عبدالرحيم، على طمأنة جمهور ومحبي "الكينج" محمد منير على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة الفترة الأخيرة.

ونشر نور الدين فيديو عبر حسابه على موقع فيسبوك ظهر فيه إلى جوار منير، وتحدث الأخير قائلا "قابلت أطباء كتير بس مشفتش في كفاءة الدكتور نور الدين، أنا واحد من عشاق ألمانيا وتخيلت إنه هيعمل العملية وخلاص لكن تشرفت بتفكيره ووضعه الطبي، ياريت مصر تفتح للكوادر المصرية اللي تشرف".

ورد الدكتور نور الدين في الفيديو "سعدت بيك ويسعدني أكون سبب في شفائك وربنا يديك الصحة وطولة العمر، وتسعدنا دايما بفنك ربنا يباركلك ونسعد بيك"، كما كتب في تعليقه على الفيديو "بطمن جمهور الكينج محمد منير على سلامته وربنا يحفظه من كل سوء.. دعواتنا ليك بكل الخير، وكل مشاعر الحب والتقدير والأمنيات الطيبة".

كانت الصفحة الرسمية لـ"الكينج" محمد منير عبر موقع انستجرام، أعلنت عن تأجيل حفله الغنائي بالإسكندرية الذي كان مقررا إقامته يوم 22 أغسطس الجاري: "بنعتذر لجمهورنا عن تأجيل الحفل القادم المقام يوم 22 أغسطس 2024 في حديقة أنطونيادس في الإسكندرية لأسباب طارئة".