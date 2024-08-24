بالفيديو| شاب يقتحم حفل نجوى كرم في سوريا ويحتضنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيت المطربة اللبنانية نجوى كرم مساء أمس الجمعة 23 أغسطس، حفلا في العاصمة السورية دمشق، شهد تواجد عدد كبير من جمهورها ومحبيها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، ظهرت خلاله نجوى أثناء تواجدها على المسرح، وفوجئت بشاب يقتحمه ويحتضنها، قبل أن يتمكن رجال الأمن من إيقافه وإبعاده عنها. وتفاعل الجمهور مع أغاني نجوى كرم بالرقص على أنغامها وترديد كلماتها.

وطرحت نجوى كرم في شهر يوليو الماضي أغنية "يلعن البعد" بالتعاون مع شركة روتانا، كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيع هادي شرارة، وقامت بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج كرم نقولا كرم، ويقترب الفيديو كليب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة.