ابنة الراحل ممدوح عبد العليم: "اسم بابا ساعدني وبتكسف أقول إني بنته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت هنا ابنة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم ضيفة على برنامج "صباح العلمين" تقديم الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ويعرض على هامش فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام.

وتحدثت هنا عن ذكرياتها مع والدها الراحل، وعن معاملة الناس لها فور معرفتهم كونها ابنة الفنان ممدوح عبد العليم، وعن مشاركتها في العديد من الأنشطة بفعاليات المهرجان، وأشادت بعدد من الحفلات الغنائية التي تجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وعن والدها الراحل ممدوح عبد العليم قالت: "حب الناس لبابا غير عادي مرة في الشهر على الأقل حد بيوقفني بيبقوا عارفيني من حاجة شافوني في حته، أنا ماشوفتش حد الناس لسه بتحبه وتفتكره بعد 8 سنين من وفاته، ده بيبسطني بحس انه لسه موجود لأن هم مش عايزين ينسوه، وممكن أقعد أتكلم عليه من هنا للسنة الجاية، وغير انه فنان في وجهة نظري مجاش زيه بس هو كمان أب مجاش زيه".

واستكملت: "اسم بابا ساعدني جدًا، أول ما الناس تعرف أنا بنت مين بلاقي مش معاملة خاصة، معاملة طيبة، بيبقوا عايزي يبسطوني ويطبطبوا عليا، أنا بنبسط لما بلاقي الناس بتحبه، أنا بتكسف ومش بقول حد إني بنته لكن دايما بيبقى حد قايلهم والناس بتكون لطيفة معايا".

رحل الفنان ممدوح عبد العليم عن عالمنا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عام 2016 عن عمر يناهز 60 عامًا.

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