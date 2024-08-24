بالصور- استقبال مريم اوزرلي لـ نانسي عجرم في إسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استقبلت النجمة التركية مريم أوزرلي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في تركيا وذلك بأحد الفنادق في إسطنبول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت خلاله مريم وهي تستقبل الفنانة نانسي عجرم بطريقة حارة، وظلا يتحدثان للحظات، وحرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

ونشرت مريم أوزرلي صورة من لقائها بالفنانة نانسي عجرم عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام"، وذلك على هامش إحياء نانسي عجرم حفل زفاف أمس الجمعة في تركيا.

أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية، كان آخرها حفل غنائي في الرياض ضمن فعاليات "جولة المملكة" وقدمت خلاله باقة من أغانيها المتنوعة وسط تفاعل من الحضور الذي حضر بالآلاف.

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "من نظرة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

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