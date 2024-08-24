أول منشور من علياء البسيوني بعد أنباء عودتها لـ أحمد سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من صفحات "السوشيال ميديا" أنباء عن عودة الفنان أحمد سعد لطليقته علياء البسيوني وذلك عقب احتفالها بعيد ميلاده ورسالتها الرومانسية له.

نشرت علياء بسيوني صورة لها وهي تشير بعلامة النصر عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام" وسط تكهنات البعض بعودتهما مرة أخرى.

واحتفلت علياء بسيوني بعيد ميلاد طليقها أحمد سعد ونشرت صور عبر حسابها على نفس التطبيق برفقة طفليهما وعلقت: "اليوم مكانش هيعدي كده، كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وأنت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم، وطبعًا كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايما، مكانش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما اقولك أن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايمًا، كل سنة وأنت طيب يا حمادة".

كشفت علياء بسيوني عن طلاقها من زوجها الفنان أحمد سعد بشهر أغسطس 2023، وروت تفاصيل الطلاق عبر استوري حسابها على "انستجرام"ن وتحدثت عن إهماله لها خلال الفترة الماضية، وانشغاله بإحياء العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل مصر أو خارجها، وأوضحت أن هذا كان أحد أسباب الطلاق والذي جاء بشكل مفاجئ على حد قولها.

أكدت "علياء" طلاقها من أحمد سعد وقامت بتوجيه رسالة عتاب له على قراره المفاجئ واصفا إياه بالقرار "اللحظي" والذي كان السبب في تدمير أسرتها وعن تحملها العديد من الضغوطات خلال الفترة الماضية، وعبرت "علياء" عن خذلانها كونها محتضنة أبنتها معظم الوقت وأن "سعد" مشغول بحفلات الساحل الشمالي والخروجات وما إلى ذلك، ووجهت له عتاب اخير واصفة زواجها منه بـ "المقلب" وعن سوء فهمها للعلاقة مؤكدة اعتقادها بأن زواجها منه لها قيمة وتضحيات وتنازلت وفي النهاية قرر ترك كل شئ خلفه.

يذكر أن أحمد سعد عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني عام 2021.

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