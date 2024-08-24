جاستن بيبر يستقبل مولوده الأول من هايلي بيبر ويكشف عن اسمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المغني الكندي جاستن بيبر، عن استقبال مولوده الأول من زوجته هايلي بيبر وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر جاستن صورة للطفل برفقة والدته عبر حسابه على "انستجرام" وكشف عن اسمه وعلق: "مرحبًا بك في منزلك جاك بلوز بيبر".

وكان الظهور الأخير لجاستن بيبر مع زوجته هايلي مطلع شهر أغسطس الجاري، حيث خضعا لجلسة تصوير رومانسية نشر صورها عبر حسابه على نفس التطبيق، وظهرت هايلي ببطن منتفخ وهي في شهور حملها الأخيرة وظل يحتضنها ويقبلها والسعادة تغمره بقرب استقبال مولوده الأول.

وكشف جاستن بيبر عن حمل زوجته هايلي مطلع شهر مايو الماضي، واحتفل بجلسة تصوير رومانسية نشرها عبر حسابه على "انستجرام"، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية لزوجته، كما ظهر وهو يقبلها قبلة رومانسية، كما ظهر في مقطع فيديو وهو يعيد نذور الزواج بينهما.

وأثار جاستن بيبر، قلق جمهوره ومتابعيه مؤخرًا بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلالها وهو يذرف الدموع وسط تساؤلات حول انفصاله من زوجته "هايلي" ولم يعلق عليها أو يذكر سبب بكائه، وخمن البعض من رواد السوشيال ميديا أن الأمر إما متعلقًا بوجود خلافات مع زوجته "هايلي" أو ربما متعلقًا بحالته الصحية، لتقوم بعدها "هايلي" بالرد على الصورة عبر حسابها على نفس التطبيق، وعلقت: "الباكي الجميل".

وأفادت تقارير إعلامية مؤخرًا أن "جاستن" يصارع أعراض الاكتئاب واعترافه في تصريحات سابقة عن تعاطيه بصفة مستمرة المخدرات والكحول.

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