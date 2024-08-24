شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى بعد نجاح حفلها بكفر الشيخ: الحمد لله على نعمة حب الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عن سعادتها بعد نجاح حفلها الأخير بمحافظة كفر الشيخ والذى أقيم أمس، أكدت هيفاء في تصريحات لـ"الخليج 365": سعيدة جدًا بنجاح الحفل والجمهور الكبير الذى حرص على الحضور والتجاوب خلال الحفل أشكرهم جدًا لحسن ترحيبهم بى، مضيفة أنها تعشق حفلاتها بمصر وتعشق جمهور مصر الذى تعتبره نعمة ورزق من الله ويعتبر هذا الحفل هو اللقاء الأول لها مع الجمهور المصري بعد رفع الإيقاف عنها من نقابة المهن التمثيلية والموسيقية في مصر.

حفل هيفاء وهبى



حفل هيفاء وهبى



هيفاء وهبى



حفل هيفاء وهبى حفل هيفاء وهبى

وكان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ونقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفي كامل، رفعا الإيقاف عن النجمة هيفاء وهبي بعد انتهاء أزمتها مع شركة إنتاج بالتصالح بينهما، والتنازل وديًا عن الشكوى التى قدمتها الشركة ضد الفنانة هيفاء وهبي.

وكان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية خاطب نظيره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بخطاب رسمى باعتبارهما وكيلى اتحاد النقابات الفنية، وطالب أشرف زكى من مصطفى كامل تفعيل دور اتحاد النقابات بضرورة التعاون المفروض قانونياً وأدبياً وإدارياً، حيث أخلت الفنانة هيفاء وهبى ببنود تعاقد فنى بينها وبين شركة إنتاج سينمائى، رغم حصولها على عربون التعاقد ولم تنفذ ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، والذى تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجدداً.

يذكر أن آخر مشاركة فى السينما لهيفاء وهبى كان فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.