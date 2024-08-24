فن ومشاهير

“مش مصدقة إني في أمريكا”.. حنان ترك تزور مسجدًا تركيًا في ماريلاند

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة المعتزلة حنان ترك جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، أحدث ظهور لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت حنان فيديو ظهرت خلاله وهي تزور مسجد تركي في ولاية ماريلاند الأمريكية، وعلقت “اللهم بارك أنا بجد مش مصدقة إني في أمريكا، ده جامع تركي في ماريلاند”.

جدير بالذكر أن حنان ترك اعتزلت الفن قبل سنوات، وظهرت في أخر أعمالها بعد ارتداء الحجاب، وبينها فيلم المصلحة بطولة النجوم: أحمد السقا، أحمد عز، كندة علوش، صلاح عبدالله.

حنان ترك لها رصيد سينمائي كبير، ومن بين أفلامها: أحلى الأوقات، الحب الأول، الحياة منتهى اللذة، الآخر، كما شاركت في عدد من الأعمال التليفزيونية، بينها: الأخت تريز، نونة المأذونة، القطة العميا، أولاد الشوارع، نصف ربيع الآخر، لن أعيش في جلباب أبي، أوبرا عايدة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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