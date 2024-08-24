شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق شيبا يحتفل بخطوبة ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفنى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد فاروق الشهير بـ"شيبا" بخطوبة ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك في حفل عائلي جمع الأهل والأصدقاء المقربين، بحسب ما نشر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتب بالأمس في حفل ضم العائلتين: "تمت خطبة ابنتي مريم.. مين هيفرح معايا ويقولي مبروك يا شيبا".

وهنأ عدد كبير من الفنانين شيبا في التعليقات وهنأوا ابنته مريم، وتمنوا لها خطوبة وزواجا سعيدا، خاصة أن شيبا له أصدقاء كثيرون من داخل الوسط الفنى.

وشارك شيبا في عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة، منها مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان، وسجن النسا، مسلسل الكبير أوي 5، وعدد من الأعمال الفنية المميزة، والتي غلب عليها ظهوره كضيف شرف بالأحداث.

شيبا وابنته مريم