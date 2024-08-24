هل سيُمنع حسن شاكوش من الغناء في تونس؟.. نقيب المهن الموسيقية يوضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضح نقيب المهن الموسيقية في تونس، ماهر همامي، حقيقة إصدار قرار رسمي يمنع مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش من الغناء في تونس، بعدما اشتكى من سوء المعاملة في مطار قرطاج، وعدم تعامل الموظفين بالشكل اللائق مع الشخصيات العامة.

وفي تصريحات صحفية، أكّد همامي أنّه لم يتمّ اتخاذ أي إجراءات أو قرارات رسمية حتى الآن، في انتظار ردّ من الجانب المصري، حيث تمّ إرسال خطاب إلى نقابة المهن الموسيقية المصرية لطلب اعتذار عن التصريحات التي أدلى بها شاكوش.

وعن سبب تأخّر ردّ نقيب المهن الموسيقية، المطرب مصطفى كامل، أوضح همامي أنهم أُبلغوه بأن يومي الجمعة والسبت هما عطلة رسمية، وأنهم في انتظار ردّهم غداً الأحد، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب بشأن ما إذا كان سيتمّ منع شاكوش من الغناء في تونس أم لا.

يُذكر أن شاكوش أثار استياء الجمهور التونسي، بعد أن نشر فيديو عبر “إنستغرام” يشتكي فيه من سوء المعاملة في مهرجان قرطاج، حيث كان متوجّهاً لإحياء حفل غنائي، وفوجئ بتأخّر الإجراءات لأكثر من 6 ساعات، رغم أن هذه الأمور عادة ما يقوم بها متعهدو الحفلات.

ولم يكتف شاكوش بتوضيح هذه النقطة، بل أشار إلى أن معاملة موظفي المطار لم تكن جيدة، حيث لم يتلقَّ الترحيب مثل معظم مطارات دول العالم، ما جعله يقرّر عدم السفر إلى تونس إذا استمر الوضع على هذا النحو.

وردّ نقيب المهن الموسيقية التونسي على فيديو شاكوش ببيان رسمي، أوضح فيه أن دخوله تونس كان بتأشيرة سياحية لتجنّب دفع الرسوم المستحقة، ما أدّى إلى معاملته بهذه الطريقة، مطالباً بتقديم اعتذار رسمي عمّا صدر منه، خصوصاً أن هذا المطار استقبل كبار المطربين، مثل كوكب الشرق أم كلثوم، ولم تُسجل أي شكاوى في ذلك الوقت.